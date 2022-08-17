Зарегистрировано 1560 интернет-мошенничеств с начала года в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более чем в четыре раза увеличилась раскрываемость интернет-мошенничеств в Алматы. Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Куатбек Науатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что в 2017 году в городе зарегистрировано 90 интернет-мошенничеств, в 2018 году - 142, в 2019 году - 666, в 2020 году - 1677, в 2021 году их количество возросло до 3398, раскрываемость таких видов преступлений возросла в 4,3 раза.

«С начала года на территории Алматы зарегистрировано 1560 интернет-мошенничеств. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то количество преступлений снизилось на 34,6%. Процент раскрываемости за 7 месяцев 2022 года превысил более 30,5%», - заявил Куатбек Науатов.

На снижение числа преступлений в сфере интернета повлияла профилактическая работа, которую проводят стражи порядка. Оперативники и пресс-служба ведомства распространяют сообщения, готовят видеоролики, в которых рассказывают о преступных схемах аферистов. Кроме того, информация размещена на электронных билбордах центральных улиц и в кинотеатрах.

Начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов призвал граждан быть бдительными и придерживаться основных мер предосторожности. К примеру, не устанавливать по просьбам незнакомцев программы удаленного доступа Anydesk и TeamViwer. Эти программы предоставят мошенникам полный доступ к телефонной книге, мобильным банкам и другим личным данным, которые хранятся в памяти гаджета.



