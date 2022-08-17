Зарегистрировано 1104 новых случая коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 236,

в городе Алматы – 88,

в городе Шымкент – 11,

в Акмолинской области – 78,

в Актюбинской области – 61,

в Алматинской области – 6,

в Жетысуской области - 29,

в Атырауской области – 27,

в ВКО – 31,

в Абайской области - 12,

в Жамбылской области – 6,

в ЗКО – 105,

в Карагандинской области – 137,

в Улытауской области - 4,

в Костанайской области – 85,

в Кызылординской области – 27,

в Мангистауской области – 31,

в Павлодарской области – 71,

в СКО – 49,

в Туркестанской области – 10.

Всего в стране подтверждено 1 379 791 случай.



