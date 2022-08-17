Зарегистрировано 1104 новых случая коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 236,
в городе Алматы – 88,
в городе Шымкент – 11,
в Акмолинской области – 78,
в Актюбинской области – 61,
в Алматинской области – 6,
в Жетысуской области - 29,
в Атырауской области – 27,
в ВКО – 31,
в Абайской области - 12,
в Жамбылской области – 6,
в ЗКО – 105,
в Карагандинской области – 137,
в Улытауской области - 4,
в Костанайской области – 85,
в Кызылординской области – 27,
в Мангистауской области – 31,
в Павлодарской области – 71,
в СКО – 49,
в Туркестанской области – 10.
Всего в стране подтверждено 1 379 791 случай.