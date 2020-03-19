+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 8 °С
USD 439.32 EUR 482.94
RUB 5.64 CNY 62.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусом в Казахстане

19 Марта 2020 08:23
Поделиться:
Зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусом в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Новости по теме
Каждый вечер аплодируют медперсоналу в Бельгии
О запасах социально значимых продуктов рассказали в Атырау 110 случаев заражения коронавирусом выявлено в Армении Более 400 развлекательных заведений Жамбылской области проверили на соблюдение режима ЧП

Таким образом на 08:00 часов 19 марта в Казахстане подтверждены 37 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Алматы – 19 случаев, в Нур-Султане – 18 случаев.

«Это гражданин России, 1979 года рождения. Прибыл к нам рейсом Москва – Алматы 15 марта. На данный момент находится на карантине в стационаре. Состояние здоровья удовлетворительное», - сообщил Диас Ахметшарип, официальный представитель Министерства здравоохранения РК.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы, Минздрав РК, Здравоохранение, Общество, Коронавирус,
Поделиться:

Автор:

Багдат Хасенова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив