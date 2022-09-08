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    Зарегистрирован 321 новый случай заболевания КВИ за прошедшие сутки в Казахстане

    8 Сентября 2022, 08:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    Из них:

    в городе Нур-Султане – 59,

    в городе Алматы – 31,

    в городе Шымкенте – 1,

    в Абайской области – 4,

    в Акмолинской области – 39,

    в Актюбинской области – 6,

    в Атырауской области – 7,

    в ВКО – 8,

    в Жамбылской области – 4,

    в Жетысуской области – 3,

    в ЗКО – 37,

    в Карагандинской области – 40,

    в Костанайской области – 30,

    в Кызылординской области – 1,

    в Мангистауской области – 9,

    в Павлодарской области – 16,

    в СКО – 22,

    в Туркестанской области – 1,

    в Улытауской области – 3.

    Всего в стране подтверждено 1 млн 390 тыс. 908 случаев.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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