Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Зараженные семена картофеля и моркови пытались ввезти в Казахстан

    28 Мая 2021, 18:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В импортных семенах выявлена бактерия, способная погубить весь урожай пасленовых, моркови и сельдерея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    С апреля по май текущего года при проверке ввозимых в Казахстан 228 тонн семенного картофеля из Германии, Нидерландов и Франции, а также 46,4 кг французских семян моркови специалисты Комитета госинспекции в АПК Минсельхоза РК выявили в товарах карантинный объект – возбудитель полосатости чипсов картофеля (зебра чип).

    Наличие бактерии Candidatus Liberibacter Solanacearum подтверждено заключением экспертизы Алматинской зональной карантинной лаборатории Республиканского центра карантина растений, аккредитованной в соответствии с международным стандартом ISO 17025.

    Исследования проводились высокочувствительным детектирующим оборудованием для ПЦР-анализа, с применением сертифицированных тест-наборов, что исключает возможность влияния человеческого фактора на контаминацию и проявление ложноположительных результатов.

    Candidatus Liberibacter Solanacearum представляет высокий фитосанитарный риск для всей территории Республики Казахстан, зебра чип поражает картофель, томаты и другие пасленовые культуры, а также морковь и сельдерей. Интродукция и дальнейшее распространение бактерии на территории республики может привести к 100%-ной потере урожая и подорвать продовольственную безопасность страны.

    По всем фактам ввоза зараженных семян оформлены соответствующие карантинные документы. В соответствии с КоАП материалы переданы для рассмотрения суда. По результатам его решения будут приняты соответствующие меры.

    Автор:

    Минсельхоз Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Сильные дожди идут в СКО
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей