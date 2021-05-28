Зараженные семена картофеля и моркови пытались ввезти в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В импортных семенах выявлена бактерия, способная погубить весь урожай пасленовых, моркови и сельдерея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

С апреля по май текущего года при проверке ввозимых в Казахстан 228 тонн семенного картофеля из Германии, Нидерландов и Франции, а также 46,4 кг французских семян моркови специалисты Комитета госинспекции в АПК Минсельхоза РК выявили в товарах карантинный объект – возбудитель полосатости чипсов картофеля (зебра чип).

Наличие бактерии Candidatus Liberibacter Solanacearum подтверждено заключением экспертизы Алматинской зональной карантинной лаборатории Республиканского центра карантина растений, аккредитованной в соответствии с международным стандартом ISO 17025.

Исследования проводились высокочувствительным детектирующим оборудованием для ПЦР-анализа, с применением сертифицированных тест-наборов, что исключает возможность влияния человеческого фактора на контаминацию и проявление ложноположительных результатов.

Candidatus Liberibacter Solanacearum представляет высокий фитосанитарный риск для всей территории Республики Казахстан, зебра чип поражает картофель, томаты и другие пасленовые культуры, а также морковь и сельдерей. Интродукция и дальнейшее распространение бактерии на территории республики может привести к 100%-ной потере урожая и подорвать продовольственную безопасность страны.

По всем фактам ввоза зараженных семян оформлены соответствующие карантинные документы. В соответствии с КоАП материалы переданы для рассмотрения суда. По результатам его решения будут приняты соответствующие меры.