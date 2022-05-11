Заработную плату до 500 тыс. тенге предлагают медикам в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На портале enbek.kz размещено около одной тыс. объявлений на 2 177 рабочих мест в Северо-Казахстанской области. Более 1,3 тыс. вакансий имеется в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Более 380 рабочих мест имеется в отрасли медицины и фармацевтики. Заработные платы самые разные. На уровень оплаты влияет и занятость, и квалификация, и место работы. К примеру, Тимирязевская районная больница ищет врача-терапевта, указывая заработную плату от 260 до 300 тыс. тенге, Уалихановская районная больница предлагает врачу общей практики зарплату от 299 тыс. тенге. Фельдшеру сельской амбулатории готовы платить от 132 до 202 тыс. тенге, врачу ультразвуковой диагностики в многопрофильной областной больнице – от 200 до 597 тыс. тенге.

На втором месте по количеству вакансий - отрасль строительства, где требуются 217 человек. Разнорабочим предлагают оплату от 120 тыс. тенге, каменщикам – от 150 тыс. тенге, мастеру строительных и монтажных работ – 400-500 тыс. тенге.

Замыкает тройку лидеров по количеству вакантных мест – отрасль сельского хозяйства. Здесь требуются 192 специалиста. Механизаторы, зоотехники, ветеринарные врачи, пастухи, трактористы, конюхи и многие другие нужны в селах. Заработные платы разнятся, минимальные составляют 60-80 тыс. тенге.

В категории «Профессии без квалификации» 196 объявлений. В нее входят разнорабочие, дворники, водители, уборщики, сторожи, рабочие тока и по благоустройству населенных пунктов с оплатой от 60 тыс. тенге, кладовщики – от 95 тыс. тенге, грузчики – от 115 тыс. тенге.

Сфере образования нужен 91 специалист, на производственных предприятиях 145 вакансий, в сфере энергетики – 127 свободных рабочих мест, в отрасли жилищно-коммунального хозяйства – 172, на госслужбе – 22.

Ранее сообщалось, что в апреле в Казахстане размещено больше 8 тыс. вакансий с зарплатой от 300 тыс. тенге и выше. По данным аналитиков HeadHunter Казахстан, вакансии с заработной платой от 300 тыс. тенге в основном сосредоточены в городах: Алматы (43%), Нур-Султан (28%), Караганда (5%), Шымкент (3%) и Атырау (2,5%).