Заработал штаб кандидата в Президенты РК Каракат Абден

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня после 18:00 заработал штаб в поддержку кандидата в Президенты РК Каракат Абден, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Заработал штаб кандидата в Президенты РК Каракат Абден. Сначала мы провели заседание организационного комитета. Были даны поручения. В 20 регионах страны наши штабы готовы к работе. Вся подготовительная работа проведена. Готовим агитационные материалы. Около 10 человек сейчас работают в штабе в Астане», - сообщил журналистам заместитель руководителя штаба Берик Торебеков.

Общественный штаб в поддержку кандидата Каракат Абден также запустил официальный сайт. Работают аккаунты в социальных сетях, где будет размещаться вся информация о мероприятиях штаба, встречах с избирателями и другие агитационные материалы.

Сегодня завершена регистрация кандидатов в Президенты РК. В стране также стартовала предвыборная агитация кандидатов в Президенты Казахстана. Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации в 18:00 по местному времени 21 октября 2022 года, а заканчивается в 00:00 дня, предшествующего дню выборов - то есть 19 ноября 2022 года.



