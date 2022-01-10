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    Заработал сall-центр Агентства по регулированию и развитию финрынка

    10 Января 2022, 23:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях оперативного взаимодействия с гражданами и повышения доступности и полноты информации для населения о деятельности финансового регулятора, финансовых организаций, регулируемых субъектов и государственных услугах Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка 10 января 2022 года возобновил работу call-центр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

    Граждане могут обратиться в call-центр для получения консультаций по вопросам взаимодействия с финансовыми организациями, защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг, уточнения статуса ранее поступивших в Агентство обращений от граждан, получения консультаций о работе финансовых организаций.

    Телефон call-центра: +7 (727) 237-10-00.

    График работы: с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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