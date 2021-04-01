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    Заработал пункт пропуска «Кеген» - «Каркара» на границе Казахстана и Кыргызстана

    1 Апреля 2021, 20:06

    КЕГЕН. КАЗИНФОРМ - С 1 апреля возобновлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов через автомобильный пункт пропуска «Кеген» (Алматинская область, РК) – «Каркара» (Иссык-Кульская область, КР). Пункт пропуска будет работать ежедневно с 8 до 18 часов (по времени Нур-Султана). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Пропуск осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм согласно утвержденному Порядку пересечения Государственной границы Республики Казахстан на период карантинных ограничений. Напомним, с 30 ноября 2020 года в связи ухудшением погодных условий и санитарно-эпидемиологической ситуации (связанной с распространением COVID-19) пропуск лиц, транспортных средств и грузов был временно приостановлен.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Пограничники Кыргызстан Коронавирус в РК
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