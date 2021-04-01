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Заработал пункт пропуска «Кеген» - «Каркара» на границе Казахстана и Кыргызстана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
1 Апреля 2021, 20:06
Заработал пункт пропуска «Кеген» - «Каркара» на границе Казахстана и Кыргызстана

КЕГЕН. КАЗИНФОРМ - С 1 апреля возобновлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов через автомобильный пункт пропуска «Кеген» (Алматинская область, РК) – «Каркара» (Иссык-Кульская область, КР). Пункт пропуска будет работать ежедневно с 8 до 18 часов (по времени Нур-Султана). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Пропуск осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм согласно утвержденному Порядку пересечения Государственной границы Республики Казахстан на период карантинных ограничений.
Напомним, с 30 ноября 2020 года в связи ухудшением погодных условий и санитарно-эпидемиологической ситуации (связанной с распространением COVID-19) пропуск лиц, транспортных средств и грузов был временно приостановлен.


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