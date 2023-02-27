Заработаешь большие деньги в короткое время - как наркодилеры завлекают подростков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В МВД РК пояснили, как молодых людей, в том числе несовершеннолетних, завлекают в наркобизнес, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наркодилеры завлекают молодежь по сайтам объявления OLX и HeadHunter. Им говорят: «станешь богатым, в короткое время заработаешь большие деньги, и когда захочешь, можешь выйти из этого бизнеса». Но в 2022 году за распространение, сбыт и хранение (наркотиков - прим.) были задержаны 25 несовершеннолетних. Конечно, можно и оправдать, что по юности и по незнанию совершал, но перед законом все равны - ответственность уголовная наступает с 14 лет по таким делам», - сказал во время еженедельного брифинга представитель департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Данияр Оралов.

Он проинформировал, что по Уголовному Кодексу незаконное хранение и распространение наркотиков относится к особо тяжким преступлениям. Санкция по статье 296 предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет, а по статье 297 за распространение наркотиков - пожизненное заключение.

Также в ведомстве обратились к родителям детей и призвали поинтересоваться, как их дети проводят свободное время.

«Необходимо следить за тем, как проводят свободное время ваши дети, с кем они общаются. Потому что очень много скрытой рекламы под предлогом хорошей заработной платы, под предлогом, что в любое время можно покинуть данный бизнес. Поэтому необходимо разъяснять детям дома», - отметил Данияр Оралов.

Ранее в МВД сообщили, что в стране за 2022 год было заблокировано почти 1,5 тысячи наркосайтов.



