Запустить проект «Духовные святыни ШОС» предложил Президент Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Одним из самых действенных инструментов сближения наших стран и народов является туризм, сказал Президент РК в ходе заседания Совета глав государств – членов ШОС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Развитие культурно-гуманитарных связей. Одним из самых действенных инструментов сближения наших стран и народов является туризм. Пространство ШОС, охватывающее 45% населения планеты, является огромным туристическим рынком, потенциал которого, надо признать, еще не реализован. Казахстан предпринимает комплексные меры в данном направлении. С прошлого года у нас введен безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая, что будет способствовать развитию взаимного туризма между нашими государствами. На период председательства Казахстана в ШОС предлагаю объявить город Алматы туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества. Бескрайние просторы ШОС – это колыбель евразийской цивилизации, а уникальный «шанхайский дух», символизирующий единение культур, – ее бесценное достояние. Важно последовательно продвигать наши общие идеалы и ценности в мире. Испокон веков казахская земля была местом пересечения цивилизаций, взаимопроникновения традиций и культур. И сегодня Казахстан готов всецело содействовать сохранению и продвижению общего богатого духовного наследия. В этой связи предлагаем запустить проект «Духовные святыни ШОС». В Казахстане такой святыней мирового значения является Мавзолей выдающегося мыслителя Ходжи Ахмеда Яссауи.

Мы планируем провести в сакральном городе Туркестане презентацию этого величественного памятника средневекового зодчества на Конференции ШОС «Золотая Орда и ее наследие». Уверен, такое масштабное мероприятие будет содействовать установлению более тесных гуманитарных связей между нашими странами», - сказал Президент РК.