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    Запустить полный комплекс мер поддержки казахстанского МСБ призвал Глава государства

    29 Марта 2023, 10:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва заявил о важной роли малого и среднего предпринимательства в развитии страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Движущей силой экономики и рынка труда должно стать малое и среднее предпринимательство. Об этом много говорилось, однако, значимых сдвигов в данном направлении так и не сделано. Поэтому понадобится поменять акценты в нашей экономической политике», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

    По словам Главы государства, нужно запустить комплекс полноценных мер поддержки малого и среднего бизнеса, который должен в полной мере ощутить свою значимую роль в развитии страны.

    «Нам необходима новая волна предпринимателей, способных взять на себя ответственность за экономический прогресс Казахстана. Ее ядром должны стать бизнесмены, которые без доступа к административным ресурсам, за счет предпринимательских талантов и трудолюбия смогли построить успешное дело. Такие люди есть в каждом регионе. Важно дать им возможность развивать свой бизнес внутри страны и реально помочь им», - добавил Президент РК.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Бизнес
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