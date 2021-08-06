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    Запустить единую систему сертификатов вакцинации стран ЦА предложил Президент Узбекистана

    6 Августа 2021, 17:21

    ТУРКМЕНБАШИ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан предложил запустить единую информационную систему стран Центральной Азии по признанию сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом заявил Президент РУ Шавкат Мирзиёев на Консультативной встрече глав государств ЦА в Туркменистане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Узбекистана.

    Шавкат Мирзиёев в ходе обсуждения вопроса тесной координации и взаимной помощи стран Центрально-азиатского региона в борьбе с пандемией озвучил ряд инициатив.

    «Предлагаем запустить единую информационную систему по признанию результатов тестирования и сертификатов вакцинации, расширить обмен опытом в области профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний, подготовки медицинских работников, наладить научное сотрудничество в сфере фармакологии и кооперацию по производству жизненно важных лекарственных препаратов», - сказал Президент Узбекистана.

    В саммите под председательством Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова приняли участие Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, а также Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Центральная Азия Узбекистан Коронавирус в РК Вакцинация
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