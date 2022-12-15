Запускается прямой рейс из Казахстана на Сейшельские острова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитетом гражданской авиации продолжается работа по дальнейшему увеличению количества рейсов и расширению географии полетов в/из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал КГА.

Как ранее сообщалась, в рамках 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая прошла в г. Монреале (Канада) с 27 сентября по 7 октября 2022 года, казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Республики Сейшельские острова, по итогам которых впервые в истории подписан меморандум о взаимопонимании, создающий правовую базу для выполнения регулярных рейсов между странами.

В результате данной работы государственная авиакомпания Сейшельских островов со штаб-квартирой в Сейшельском международном аэропорту (Маэ) «Air Seychelles» планирует с 26 декабря текущего года начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Маэ (с технической посадкой в Абу-Даби), с частотой 2 рейса в неделю по четвергам и воскресеньям на воздушных суднах типа А320Neo.

Открытие рейсов будет способствовать дальнейшему развитию туристического сотрудничества между Казахстаном и Сейшельскими островами.



