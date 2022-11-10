Запускается новый рейс из Кувейта в Туркестан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитетом гражданской авиации ведется работа по дальнейшему увеличению количества рейсов и расширению географии полетов в/из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

На основании достигнутых договоренностей между авиационными властями Республики Казахстан и Государства Кувейт кувейтский лоукостер планирует с 3 декабря т.г. начать выполнение полетов по маршруту Кувейт – Туркестан.

Регулярные пассажирские рейсы между столицей Кувейта и духовным центром тюркского мира будут выполняться частотой 2 рейса в неделю по вторникам и воскресеньям на воздушном судне типа Airbus A-320.

Увеличение количества рейсов и расширение географии полетов будут способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, деловых, инвестиционных, культурных и туристических взаимоотношений между Казахстаном и Кувейтом.