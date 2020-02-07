Запуск спутников с Байконура мы посвящаем нашему сотрудничеству с Казахстаном - глава OneWeb

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня с космодрома Байконур состоялся успешный старт ракеты-носителя «Союз 2.1б» со спутниками OneWeb, который открыл программу пусков 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как мы сообщали, за пуском наблюдали делегации разных стран, в том числе Казахстана.

«Мы назвали этот запуск «Казахстанский старт. Космос для всех» и посвящаем его нашему сотрудничеству с Казахстаном и крупнейшим финансовым хабом в Центральной Азии», - цитирует главного исполнительного директора британской компании OneWeb Адриана Штекеля пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК, ссылаясь на его официальный Twitter-аккаунт.

По мнению вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Азамата Батыркожи, данный запуск действительно может стать началом долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между казахстанскими компаниями и OneWeb, отмечает пресс-служба МЦРИАП РК.

«Казахстан уже активно прорабатывает вопросы сотрудничества с компанией OneWeb. В частности, вопрос стоит об изготовлении компонентов для спутников OneWeb на нашем сборочно-испытательном комплексе, а также в использовании мощностей нашего центра космической связи для наземной поддержки группировки OneWeb», - отметил вице-министр.

Космические аппараты «OneWeb» предназначены для обеспечения широкополосного доступа к интернету за счет полного охвата поверхности Земли. Каждый аппарат весит около 150 кг, оборудован двумя солнечными батареями, срок его службы - пять лет. Напомним, что 34 космических аппарата были доставлены на космодром «Байконур» 17 декабря 2019 года (шесть единиц) и 17 января 2020 года (28 единиц.).

Контроль за обеспечением безопасности и экологический мониторинг на месте приема отделяющихся частей ракеты-носителя были обеспечены сотрудниками «СП «Байтерек» и «НИЦ «Ғарыш-Экология». В частности, для дальнейших лабораторных исследований эксперты проводят отбор проб (атмосферный воздух, снег/почва, питьевая вода) до и после пуска в точке приема, а также в селах, расположенных на сопредельных к району территориях.

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, все 34 спутника успешно выведены на целевые орбиты.



