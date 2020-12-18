Запуск спутников One Web с космодрома Восточный покажут в прямом эфире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 18 декабря 2020 года с российского космодрома Восточный запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая должна вывести на орбиты 36 космических аппаратов спутниковой компании OneWeb, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Роскосмоса, космодром Восточный готов к шестому пуску. На состоявшемся несколько часов назад заседании государственной комиссии было принято решение о готовности ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb к заправке компонентами топлива и пуску.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и новой партией из 36 космических аппаратов компании OneWeb запланирован в 15:26:26 мск (18:26:26 по времени Нур-Султана) 18 декабря 2020 года. Прямая трансляция предстартовых операций, пуска и полета ракеты-носителя начнется в 14:40 мск (17:40 по времени Нур-Султана) на официальной странице госкорпорации «Роскосмос» в социальной сети ВКонтакте и в разделе «Прямые трансляции».

Предстоящий пуск с Восточного станет не только первым полностью коммерческим, по и первым запуском, реализуемым компанией Arianespace для компании OneWeb с российского гражданского космодрома.

Напомним, пусковая программа на космодроме Байконур в текущем году была завершена досрочно. Состоявшийся 14 октября 2020 года старт транспортного пилотируемого космического корабля «Союз МС-17» завершил программу запусков с космодрома Байконур в 2020 году.



