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    Запуск спутника навигационной системы «Бэйдоу-3» отложен по техническим причинам

    16 Июня 2020, 07:17

    СИЧАН.КАЗИНФОРМ – Запуск с космодрома «Сичан» (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) навигационного спутника третьего поколения «Бэйдоу-3» отложен по техническим причинам, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Во время предстартовых испытаний ракеты-носителя «Великий поход-3Б», которая должна вывести спутник на околоземную орбиту, были обнаружены технические проблемы. Миссия запуска отложена.

    Как сообщала в минувшее воскресенье Канцелярия по делам спутниковых навигационных систем Китая, «последний спутник навигационной системы «Бэйдоу» вступил в фазу обратного отсчета дней до своего запуска».

    «Завершены наземные технические испытания спутника «Бэйдоу-3» и другие подготовительные работы перед предстоящим запуском. Ракета-носитель «Великий поход - 3Б» также прошла ряд испытаний перед заправкой топливом. Все ее функции и свойства отвечают требованиям миссии», - сообщала канцелярия.

    Предварительно «стартовое окно» для запуска спутника третьего поколения было назначено на вторник, 16 июня с 10:11 до 10:50 часов по пекинскому времени.

    Напомним, Китай с 2000 года создает собственную глобальную спутниковую навигационную систему, которая сначала покрывала территорию Китая, к 2012 году – охватывала Азиатско-Тихоокеанский регион, к 2020 году позволяет обеспечивать глобальный охват навигационной группировки.

    Запуском последнего, 30-го, спутника для навигационной сети «Бэйдоу-3» завершается ее формирование в качестве глобальной системы навигации.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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