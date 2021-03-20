Запуск с космодрома Байконур ракеты «Союз 2.1а» с 38 спутниками на борту перенесен

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 20 марта 2021 года в 12 часов 07 минут по времени Нур-Султана был запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 космическими аппаратами на борту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прямая трансляция https://www.roscosmos.ru/30361/ с Байконура началась в 11 часов 15 минут. На космодроме ясная погода, температура +12. Телестудия Роскосмоса совместно с пресс-службой космического центра «Южный» (Байконур) показала репортажи о подготовке ракеты-носителя к запуску, прямые включения с Байконура с комментариями корреспондента и специалистов Роскосмоса.

В 11 часов 42 минуты ведущие телестудии Роскосмоса передали срочное сообщение о том, что запуск переносится по техническим причинам. В официальном сообщении Роскосмоса сказано, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 космическими аппаратами переносится на резервную дату, о которой будет сообщено дополнительно.

Как сообщалось, предстоящий запуск кластерный. В качестве основной нагрузки идет корейский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «CAS500-1», в качестве дополнительной нагрузки 37 попутных спутников, которые будут выведены на несколько орбит.

Оператором запуска является компания «Главкосмос Пусковые Услуги» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).