Запуск с Байконура модуля «Наука» назначен на 21 июля 2021 года

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Государственная комиссия определила дату запуска нового лабораторного модуля «Наука» к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старт ракеты-носителя «Протон-М» с «Наукой» на борту назначен на 21 июля 2021 года в 17:58:21 мск (20:58:21 по времени Нур-Султана) со стартовой площадки № 200 космодрома Байконур. Названы также резервные даты запуска - 22 и 23 июля.

Изначально запуск был намечен на 15 июля, но после накатки головного обтекателя модуль «Наука» был возвращен в монтажно-испытательный корпус и старт был перенесен на наделю. По информации в российских СМИ, специалисты при сборке забыли закрыть звездные датчики экранно-вакуумной теплоизоляцией.





Выявленные ранее замечания устранены. В данный момент космическая головная часть находится на заправочно-нейтрализационной станции — это важнейшая операция заключительного этапа подготовки к старту, говорится в пресс-релизе Роскосмоса.

Полет модуля «Наука» к МКС продлится 8 суток, стыковка к служебному модулю «Звезда» намечена на 29 июля.

С вводом в эксплуатацию лабораторного модуля «Наука» российский сегмент МКС получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода, улучшатся и станут более комфортными условия пребывания космонавтов, а также повысится безопасность всего экипажа МКС.

Как сообщалось, предстоящий запуск будет первым для ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур в 2021 году.



