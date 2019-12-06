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    Запуск с Байконура космического грузовика «Прогресс МС-13» покажут в прямом эфире

    6 Декабря 2019, 08:41

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – До запуска транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-13» с космодрома Байконур осталось менее шести часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с ТГК « Прогресс МС-13» запланирован на 6 декабря 2019 года в 15:34:11 по времени Нур-Султана.

    Центр управления полётами (ЦУП) готов к управлению полётом грузового корабля «Прогресс МС-13». Специалисты главной оперативной группы управления полётом российского сегмента Международной космической станции в ЦУП приступят к управлению полётом корабля после его отделения от третьей ступени носителя, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    Согласно циклограмме полета, отделение космического грузовика от третьей ступени ракеты-носителя и вывод на орбиту должно состояться на девятой минуте после старта.

    Кораблю «Прогресс МС-13» предстоит доставить на борт МКС около двух с половиной тонн различных грузов для поддержания станции в рабочем состоянии и обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

    Пуск ракеты «Союз 2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-13» будет транслироваться на сайте Роскосмоса в разделе «Онлайн трансляции», начало прямого эфира в 14:45 по времени Нур-Султана.

    Сейчас на космодроме облачно, накануне шел небольшой дождь вперемежку со снегом, но днем 6 декабря, в час запуска синоптики обещают солнечную, безоблачную погоду.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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