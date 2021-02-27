Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Освоение космоса

    Запуск с Байконура космического аппарата «Арктика-М» покажут в прямом эфире

    27 Февраля 2021, 14:14

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В последний день зимы 2021 года на космодроме Байконур состоится очередной космический запуск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На 28 февраля в 12 часов 55 минут по времени Нур-Султана с площадки №31 космодрома Байконур запланирован старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которым предстоит вывести на орбиту российский гидрометеорологический спутник «Арктика-М».

    По информации пресс-службы Роскосмоса, запуск покажут в прямом эфире. Трансляция начнется в 12 часов 10 минут по времени Нур-Султана, за 45 минут до начала старта.

    Согласно циклограмме подготовки запуска, завтра утром 28 февраля состоится заседание комиссии, по итогам которого будут приняты решения о заправке ракеты компонентами топлива и запуске.

    Погода на территории комплекса «Байконур» установилась, сегодня дневная температура около нуля. Синоптики обещают в день старта плюсовую температуру и небольшой ветер. Еще несколько дней назад, в день вывоза и установки ракеты на стартовом комплексе, на Байконуре был штормовой ветер и мороз -25 градусов.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
    Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
    68 свалок в Атырауской области выявили из космоса
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане