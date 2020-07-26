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    Запуск ракеты «Протон-М» с Байконура назначен на 30 июля 2020 года

    26 Июля 2020, 13:31

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Завершается подготовка к пуску ракеты-носителя (РН) «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российскими телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-103» и «Экспресс-80», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    25 июля 2020 года государственная комиссия, рассмотрев готовность ракеты космического назначения, специалистов, объектов наземной космической инфраструктуры к запуску, приняла решение о вывозе ракеты космического назначения на стартовый комплекс площадки № 200 космодрома, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    Сегодня с раннего утра начаты работы по транспортировке ракеты с технологической заправочной площадки на стартовый комплекс и ее установке.

    Пуск РН «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российскими телекоммуникационными космическими аппаратами запланирован на 30 июля 2020 года, в 03:27:42 по времени Нур-Султана.

    «Экспресс-80» и «Экспресс-103» — российские телекоммуникационные космические аппараты среднего класса, изготовленные в компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» на базе спутниковой платформы «Экспресс-1000Н». Спутники предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, а также передачи данных на территории Российской Федерации и в странах СНГ в C-, Ku- и L-диапазонах.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Байконур Связь, ТВ, IT Россия
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