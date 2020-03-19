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    Запуск очередной партии спутников One Web с Байконура назначен на 21 марта

    19 Марта 2020, 10:46

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур завершается подготовка к запуску новой партии спутников связи британской компании OneWeb, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    18 марта 2020 года ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутниками OneWeb была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на пусковом устройстве площадки № 31 космодрома Байконур. Специалисты приступили к предстартовой подготовке ракеты-носителя и стартового комплекса, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    Пуск ракеты - носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34-мя спутниками OneWeb назначен на 21 марта 2020 года.

    Как мы сообщали, на Байконур спутники были доставлены в конце февраля 2020 года.

    Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 спутников в каждой. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году.

    Напомним, первые шесть спутников OneWeb были запущены с Гвианского космического центра с помощью ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» 28 февраля 2019 года. Вторая партия из 34 спутников была запущена 7 февраля 2020 года с космодрома Байконур.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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