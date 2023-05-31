Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Запуск новой ракеты КНДР со спутником-шпионом провалился

    31 Мая 2023, 10:35

    ПХЕНЬЯН. КАЗИНФОРМ - КНДР в среду запустила ракету со спутником-шпионом, но запуск не удался из-за неисправности двигателя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

    По данным Yonhap, ракета, запущенная в южном направлении, упала в Желтое море после «ненормального» полета, подтвердили южнокорейские военные.

    КНДР подтвердила провал запуска, отметив, что новая ракета «Чоллима-1» с военным разведывательным спутником «Маллийонг-1» упала в море из-за «аномального запуска двигателя второй ступени».

    Отмечается, что КНДР планирует провести второй пуск как можно скорее.

    Запуск ракеты с первым «военным разведывательным спутником» произошел в 6:27 утра, передает Kyodo. Правительство Японии сообщило, что ракета не достигла намеченного пункта, объявленного Пхеньяном.

    Южнокорейские военные заявили, что ракета упала примерно в 200 километрах от острова Эочхон в Желтом море.

    Запуск ракеты произошел после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын поручил космическому агентству своей страны провести последние приготовления к запуску первого военного разведывательного спутника Пхеньяна.

    Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил журналистам в Токио, что правительство собирает и анализирует информацию о запуске, и сообщений о повреждениях от снаряда не поступало.

    Ранее Япония подала протест КНДР в связи с запуском, а министр обороны страны Ясуказу Хамада заявил журналистам, что силы самообороны будут сохранять бдительность и готовность к перехвату в момент запуска.

    Хамада приказал военным силам страны уничтожить любой снаряд, выпущенный КНДР, если тот попадет на территорию Японии.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Мировые новости КНДР
    Новости по теме
    Новости по теме
    Первая гибридная электростанция, международный форум в Астане: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    В Узбекистане планируют полностью искоренить распространение ВИЧ к 2030 году
    В Канаде полыхают необычно сильные лесные пожары
    На Хайнане объявлен наивысший уровень опасности в связи с проливными дождями
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Скончался Бердибек Сапарбаев
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана