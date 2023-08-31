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    Запуск космического корабля «Союз МС-24» с Байконура назначен на 15 сентября

    31 Августа 2023, 20:34

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Основной и дублирующий экипажи космического корабля «Союз МС-24», прибывшие на космодром Байконур два дня назад, приступили к заключительному этапу предстартовой подготовки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В составе основного экипажа долгосрочной экспедиции МКС-70/71 - космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, астронавт НАСА Лорал О’Хара. В составе дублирующего экипажа – космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт НАСА Трейси Дайсон.

    По информации пресс-службы Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, в течение двух недель основному и дублирующему экипажам предстоит пройти комплекс тренировок, занятий и инструктажей, а также медицинские обследования.

    Вчера космонавты и астронавты провели первую «примерку» транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-24». Под контролем специалистов космонавты и астронавты ознакомились с местами размещения грузов в бытовом отсеке и спускаемом аппарате, выполнили работу с оборудованием, с которым им предстоит работать в космосе, а также другие предусмотренные планом тренировки операции.

    Сегодня на территории гостиничного комплекса «Космонавт», где проживают экипажи, состоялась церемония поднятия флагов стран, участвующих в запуске корабля «Союз МС-24». В знак начала заключительного этапа предстартовой подготовки на Байконуре были подняты флаги Казахстана, России, США. Участники торжественного мероприятия пожелали космонавтам и астронавтам успешного старта, отличной работы в космосе и благополучного возвращения на казахскую землю.

    По давней традиции в этот день экипаж дублеров отправился на экскурсию по городу Байконуру.

    Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-24» к МКС запланирован на 15 сентября 2023 года.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Кызылординская область Освоение космоса Байконур Россия США Космос
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