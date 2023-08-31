Запуск космического корабля «Союз МС-24» с Байконура назначен на 15 сентября

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Основной и дублирующий экипажи космического корабля «Союз МС-24», прибывшие на космодром Байконур два дня назад, приступили к заключительному этапу предстартовой подготовки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В составе основного экипажа долгосрочной экспедиции МКС-70/71 - космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, астронавт НАСА Лорал О’Хара. В составе дублирующего экипажа – космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт НАСА Трейси Дайсон.

По информации пресс-службы Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, в течение двух недель основному и дублирующему экипажам предстоит пройти комплекс тренировок, занятий и инструктажей, а также медицинские обследования.

Вчера космонавты и астронавты провели первую «примерку» транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-24». Под контролем специалистов космонавты и астронавты ознакомились с местами размещения грузов в бытовом отсеке и спускаемом аппарате, выполнили работу с оборудованием, с которым им предстоит работать в космосе, а также другие предусмотренные планом тренировки операции.

Сегодня на территории гостиничного комплекса «Космонавт», где проживают экипажи, состоялась церемония поднятия флагов стран, участвующих в запуске корабля «Союз МС-24». В знак начала заключительного этапа предстартовой подготовки на Байконуре были подняты флаги Казахстана, России, США. Участники торжественного мероприятия пожелали космонавтам и астронавтам успешного старта, отличной работы в космосе и благополучного возвращения на казахскую землю.

По давней традиции в этот день экипаж дублеров отправился на экскурсию по городу Байконуру.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-24» к МКС запланирован на 15 сентября 2023 года.