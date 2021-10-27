Запуск космического грузовика «Прогресс МС-18» с Байконура покажут в прямом эфире

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Менее суток осталось до запуска с космодрома Байконур транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось , старт космического грузовика «Прогресс МС-18» с № 31 площадки космодрома Байконур назначен на 28 октября в 6 часов утра по времени Нур-Султана.

Сегодня, 27 октября, на стартовом комплексе «Восток» проводятся проверки на герметичность трубопроводов, по которым будет выполняться заправка баков носителя топливом, доукладка в грузовой корабль оборудования, доставляемого на борт Международной космической станции. За четыре часа до пуска состоится заседание государственной комиссии, которая примет решение о заправке ракеты компонентами топлива и пуску в запланированное время, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Запуск ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-18» с космодрома Байконур будет транслироваться в прямом эфире на сайте roscosmos.ru и социальных сетях Роскосмоса. Трансляция начнется за час до старта, 28 октября, в 05:00 по времени Нур-Султана.

Космический грузовик доставит на борт станции топливо, воду и другие грузы, необходимые для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

Стыковка корабля к российскому сегменту Международной космической станции запланирована на 30 октября 2021 года.