Запущены рейсы из Алматы в Тель-Авив

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Авиакомпанией «Эйр Астана» открыты рейсы по маршруту Алматы – Тел-Авив с частотой 2 рейса в неделю (четверг и воскресенье) на воздушных судах типа Airbus 321. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

«Открытие авиасообщения между Казахстаном и Израилем позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами», - сообщили в пресс-службе КГА.Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта РК ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов на постоянной основе.