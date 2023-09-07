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    13:08, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Запущены рейсы из Алматы в Тель-Авив

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Авиакомпанией «Эйр Астана» открыты рейсы по маршруту Алматы – Тел-Авив с частотой 2 рейса в неделю (четверг и воскресенье) на воздушных судах типа Airbus 321. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

    «Открытие авиасообщения между Казахстаном и Израилем позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами», - сообщили в пресс-службе КГА.Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта РК ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов на постоянной основе.


    Теги:
    Алматы Авиация Израиль Транспорт Главная Интеграция и партнерство
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