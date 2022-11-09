Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Запущены котельные на ТЭЦ в Риддере

    9 Ноября 2022, 11:31

    РИДДЕР. КАЗИНФОРМ – Запущены несколько котельных ТЭЦ в городе Риддере Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в областном акимате, оперативным штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Риддере руководит глава региона Даниал Ахметов. Сейчас в теплоэнергоцентре начали работать несколько котельных.

    «Вчера к полудню были запущены 3 котельные, температура в системе повысилась до 57 градусов. К 21:00 затопили котельную высокого давления. Следующая задача – ремонт котельной №4. Для этого мы проводим всю необходимую работу», – сказал Д.Ахметов.

    Аким ВКО поблагодарил жителей Риддера за проявленные ими терпение и понимание.

    На ТЭЦ работают специалисты, привлеченные из ТОО «Казцинк», АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», «Усть-Каменогорский ТЭЦ», «Казвзрывпром», «Восточно-Казахстанская РЭК». Территория ТЭЦ поделена на несколько участков, каждый из которых под ответственностью определенного предприятия.

    Как сообщалось ранее, в 20 часов 5 ноября на ТЭЦ в системе золоудаления вышел из строя насос, произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1. В результате была снижена теплоподача для более 22 тысяч абонентов Риддера.

    В связи с чрезвычайной ситуацией школьники города до 11 ноября будут учиться дистанционно.

    Руководство области сообщило, что работа ТЭЦ в Риддере будет восстановлена до 9 ноября.


    Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Отопительный сезон
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    Лесной пожар произошел в горах ВКО
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Как прошел Национальный курултай в Туркестане