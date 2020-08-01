Запущенные с Байконура спутники выведены на орбиту

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Запущенные минувшей ночью с космодрома Байконур российские космические аппараты «Экспресс-103» и «Экспресс-80» достигли заданной орбиты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось , после успешного пуска ракеты-носителя «Протон-М» разгонный блок «Бриз-М» начал выведение двух космических аппаратов на целевые орбиты. Было выполнено пять плановых включений двигательной установки разгонного блока. Спустя 18 часов после старта, 31 июля 2020 года в 21:24 по времени Нур-Султана состоялось отделение аппарата «Экспресс-80» от разгонного блока «Бриз-М», а в 21:41 на орбиту был выведен второй спутник «Экспресс-103».

В настоящее время оба телекоммуникационных спутника приняты на управление заказчиком запуска, отмечает пресс-служба Роскосмоса.

Но обоим аппаратам еще предстоит так называемое довыведение, которое осуществляется при помощи двигательной установки на базе двух электрореактивных двигателей. Срок довыведения спутника «Экспресс-80» составляет не более 152 суток, а «Экспресс-103» - не более 160 суток. И только после того, как космические аппараты окажутся на целевой орбите и будут помещены в рабочую точку, начнется их ввод в штатную эксплуатацию.