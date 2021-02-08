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    Запущена серия обучающих семинаров по антикоррупционному комплаенсу

    8 Февраля 2021, 09:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством по противодействию коррупции совместно с Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» проведен первый обучающий семинар по продвижению антикоррупционного комплаенса в квазигосударственном и частном секторах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

    В работе семинара приняли участие руководство госучреждений и субъектов квазигоссектора, в общей сложности более 1000 человек.

    Обязанность по внедрению антикоррупционного комплаенса в квазигоскомпаниях с конца прошлого года введена на законодательном уровне и предусматривает контроль за соблюдением корпоративных стандартов добропорядочности.

    Открывая мероприятие, первый заместитель председателя Агентства Олжас Бектенов отметил важность добропорядочного ведения бизнеса. Согласно результатам социологического исследования Транспаренси Казахстан, лишь 8,2% опрошенного бизнеса сообщили о коррупционном опыте в 2020 году. Более 80% предпринимателей считают возможным развиваться в Казахстане, не давая взяток и работая исключительно в правовом поле.

    О. Бектенов призвал руководство компаний квазигоссектора ускорить создание комплаенс-служб, укомплектовав их квалифицированными кадрами.

    В своем выступлении ректор Академии госуправления Ерлан Абил отметил потенциал внедрения международного стандарта ISO 37001 «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством» в процессе построения системы антикоррупционного комплаенса.

    «Сегодня, наряду с госсектором, Академией проводится комплексная работа по выстраиванию принципов добропорядочного бизнеса. Для этого запущены обучающие модули комплаенс-офицеров и процесс сертификации организаций по антикоррупционному комплаенсу», - сказал ректор Академии.

    Руководитель комплаенс-службы АО «Самрук-Қазына» Даурен Акшалов поделился практическим опытом реализации данного института.

    В завершении мероприятия принято решение о проведении региональных обучающих семинаров для субъектов квазигоссектора во всех регионах страны.

    Напомним, ранее председатель Агентства Алик Шпекбаев провел встречу с предпринимателями Алматы и Алматинской области.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы
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