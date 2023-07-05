Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Запущена онлайн-передача материалов о ДТП страховым компаниям

    5 Июля 2023, 13:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МВД совместно с комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры и АО «Государственное кредитное бюро» реализовало онлайн-передачу материалов о ДТП страховым компаниям для осуществления ими страховых выплат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Ежегодно сотни тысяч граждан для получения копий материалов о ДТП сначала обращались в полицию, потом предоставляли документы в страховые компании, тем самым тратили на это много времени. Сейчас весь этот процесс автоматизирован благодаря интеграции баз данных полиции, прокуратуры и страховых компаний.

    При дорожно-транспортном происшествии, после составления сотрудником полиции, протокол попадает в базу, где проходит проверку. Затем он автоматически передается в суд и параллельно в страховую компанию. Гражданину только необходимо обратиться в страховую компанию для произведения оценки причиненного ущерба и ждать SMS с приглашением в суд.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    ДТП Страхование МВД РК Авто
    Новости по теме
    Новости по теме
    Водители могут анонимно обратиться к полицейским Атырау в чате Telegram
    Пассажирский автобус перевернулся на трассе из-за ветра в Карагандинской области
    Пятилетнего ребенка сбил водитель авто в Кокшетау
    Водителя мотоцикла осудили за смерть пассажира в Костанайской области
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице