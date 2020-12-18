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    Запущена очередная партия спутников One Web

    18 Декабря 2020, 22:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старт с первого российского гражданского космодрома Восточный ракеты-носителя «Союз-2.1б», которой предстоит вывести на орбиты 36 спутников британской компании «OneWeb» прошел в штатном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Запуск состоялся 18 декабря 2020 года, в 15:26:26 по московскому времени (18:26:26 по времени Нур-Султана) и транслировался в прямом эфире с техническими сбоями. По данным телеметрической информации, старт и отделение разгонного блока от третьей ступени носителя прошли в штатном режиме.

    После успешного отделения головной части разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение аппаратов на заданную орбиту. В течение следующих после старта 3 часов 40 минут спутники OneWeb в соответствии с циклограммой полета будут последовательно отделяться (группами по четыре спутника) от разгонного блока, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    Как мы сообщали, состоявшийся пуск стал для космодрома Восточный первым полностью коммерческим, а также первым запуском, реализуемым компанией «Arianespace» для компании «OneWeb».

    До этого спутниковая компания «OneWeb» запустила первые шесть космических аппаратов с космодрома Куру на ракете «Союз-СТ» 28 февраля 2019 года. Два пуска были произведены с космодрома Байконур: 7 февраля 2020 года на орбиту были выведены 34 спутника, 21 марта 2020 года - еще столько же. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Наука Россия
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