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    Запущена горячая линия по мерам поддержки казахстанских заемщиков в период ЧП

    26 Марта 2020, 16:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка запустило горячую линию для населения и бизнеса по мерам поддержки заемщиков банков второго уровня, микрофинансовых организаций, ломбардов и онлайн-кредиторов в целях недопущения роста долговой нагрузки граждан в период чрезвычайного положения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

    Телефоны горячей линии: +7 (727) 2788 144 и +7 (727) 2788 122.

    Заявления и обращения на действия субъектов финансового рынка можно направлять посредством обратной связи сайта или на электронную почту:

    TAL@finreg.kz, Fingramota@finreg.kz.

    Напомним, что 23 марта 2020 года вступило в силу Постановление правления Агентства от 22 марта 2020 года № 17 «О мерах поддержки населения и субъектов предпринимательства в период чрезвычайного положения».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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