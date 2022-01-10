Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Запущена «горячая линия» по ценам на продукты, ГСМ, услуги такси

    10 Января 2022, 01:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях большей оперативности приема обращений граждан по фактам завышенных цен на социально значимые продукты питания в крупных торговых сетях и супермаркетах регионах Казахстана, газ, бензин, дизельное топливо, услуги служб и агрегаторов такси Агентство по защите и развитию конкуренции запустило «горячую линию» во всех регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Горячая линия» в Нур-Султане по продуктам питания:

    8 778 668 1841, 8 775 592 6169,

    8 (7172) 75-04-65, 74-27-38

    «Горячая линия» в Нур-Султане по сжиженному нефтяному газу, бензину, дизтопливу, услугам такси:

    8 (7172) 74 99 14, 74-96-64, 74-34-01, 74-31-26, 74-90-52

    «Горячая линия» в регионах:

    По фактам превышения цен на продукты питания, газ, бензин и дизтопливо, услуги такси в Алматы и Алматинской области в связи с нестабильностью связи в этих регионах необходимо обращаться по телефонам горячей линии Агентства по защите и развитию конкуренции в Нур-Султане.

    Со своей стороны Агентство по защите и развитию конкуренции предупреждает субъектов рынка, что факты установления и поддержания цен (ценового сговора), необоснованного ограничения производства либо реализации товаров, а также злоупотребления доминирующим или монопольным положением в части создания искусственного дефицита на товар квалифицируются по статье 159 КоАП РК, влекут штраф для субъектов малого или среднего предпринимательства в размере 3%, для субъектов крупного предпринимательства – 5% от выручки, полученной в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика Цены и тарифы ЧП-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Цены на лук не поднимутся зимой до 500 тенге – Минторговли
    Как будут бороться в Казахстане с сезонными всплесками цен на лук
    Что показала проверка плодоовощной продукции на нитраты – Минздрав РК
    Консервированные и переработанные овощи подорожали сразу на 25% за год
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге