Запущен проект по поддержке талантливых детей с особыми потребностями «Арман асулары»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством культуры и спорта запущен социальный пилотный проект «Арман асулары». Его главная цель - выявление и дальнейшее развитие талантов среди детей с особыми образовательными потребностями со всех регионов Казахстана. Проект реализуется в рамках Года детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Приветствуя участников Гала-концерта, министр культуры и спорта Даурен Абаев отметил колоссальную роль творчества в развитии инклюзивного образования и общества.

«Я хочу поблагодарить всех, кто причастен к данному проекту. Вы предоставляете уникальную возможность раскрыться настоящим талантам, делаете детей счастливее, а наше общество добрее. Мы будем поддерживать подобные инициативы и площадки», - сказал Даурен Абаев.

Особенностью данного Гала-концерта стало совместное выступление детей с такими известными артистами, как Роза Рымбаева, Айжан Нурмагамбетова, Курмаш Махан, Салтанат Мендыгалиева, Алибек Альмадиев, Рухия Байдукенова, Дидар Абдухалык, Гульдана Акимова (флейта), государственный фольклорный ансамбль «Астана сазы», группа «Меломен», фольклорно-этнографический ансамбль «TURAN», творческие коллективы «Forte Trio» и «Saz&Soul».



