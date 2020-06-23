Запущен последний спутник навигационной системы «Бэйдоу»

ПЕКИН-СИЧАН. КАЗИНФОРМ – Во вторник Китай запустил с помощью ракеты-носителя «Великий поход-3» последний геостационарный спутник глобальной навигационной системы «Бэйдоу-3». Миссия спутника стартовала с космодрома «Сичан» в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Запуск был осуществлен во вторник 9.43 пекинского времени, сообщило Центральное телевидение Китая.

Запуском последнего спутника Китай завершает формирование собственной глобальной навигационной системы.

Напомним, что китайская спутниковая навигационная группировка «Бэйдоу» развертывалась в три этапа: к 2000 году была сформирована часть системы «Бэйдоу-1», обеспечивающая покрытие территории Китая; к 2012 году – «Бэйдоу-2», охватывающая Азиатско-Тихоокеанский регион; к 2020 году – «Бэйдоу-3», которая позволит обеспечить глобальный охват навигационной группировки.

Система «Бэйдоу-3» включает 30 спутников.

Планируется, что «Бэйдоу» станет четвертой крупнейшей в мире глобальной навигационной системой, которая позволит китайским клиентам, в число которых войдут гражданские лица и военные структуры, пользоваться услугами собственной навигационной системы по всему миру.