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    Запущен первый международный рейс из аэропорта города Туркестана

    21 Марта 2021, 09:59

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Запущен первый международный рейс из аэропорта города Туркестана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    21 марта 2021 года в преддверии весеннего праздника Наурыз первым отечественным лоукост перевозчиком Fly Arystan (группа компании «Эйр Астана»), созданным по поручению Елбасы и Президента РК, запущен первый международный регулярный рейс из духовной столицы Казахстана города Туркестана в Стамбул.
    Регулярное авиасообщение между городами Туркестан и Стамбул будет выполняться на воздушном судне типа А-320 с частотой 2 рейса в неделю (пятница, воскресенье) с поэтапным увеличением до 7 рейсов (ежедневно) в неделю.
    Стоимость билетов начинается от 39 999 тенге.
    На первый рейс Туркестан – Стамбул от 21 марта т.г. было продано 176 билетов (загрузка 98%).


    С момента запуска первого регулярного рейса (1 декабря 2020 года) из аэропорта г. Туркестан было выполнено более 80 рейсов и перевезено порядка 23 тыс. пассажиров, средняя коммерческая загрузка рейсов составила 85 %.
    На сегодня из аэропорта г. Туркестана выполняются внутренние рейсы в Нур-Султан, Алматы, Атырау и со 2-го квартала т.г. в качестве духовного центра тюркского мира, Туркестан планируется соединить с 10 областными центрами (Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Усть-Каменогорск) с частотой 53 рейса в неделю.
    Аэропорт г. Туркестана включен в режим «открытое небо» для полетов иностранных авиакомпаний, что сделает его привлекательным для расширения географии полетов и способствовать привлечению потока зарубежных туристов.
    В планах - запуск новых рейсов из Туркестана в Новосибирск (РФ), Бишкек (Кыргызстан), Ташкент (Узбекистан) и др.
    Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Транспорт Турция
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