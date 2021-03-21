ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Запущен первый международный рейс из аэропорта города Туркестана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

21 марта 2021 года в преддверии весеннего праздника Наурыз первым отечественным лоукост перевозчиком Fly Arystan (группа компании «Эйр Астана»), созданным по поручению Елбасы и Президента РК, запущен первый международный регулярный рейс из духовной столицы Казахстана города Туркестана в Стамбул.

Регулярное авиасообщение между городами Туркестан и Стамбул будет выполняться на воздушном судне типа А-320 с частотой 2 рейса в неделю (пятница, воскресенье) с поэтапным увеличением до 7 рейсов (ежедневно) в неделю.

Стоимость билетов начинается от 39 999 тенге.

На первый рейс Туркестан – Стамбул от 21 марта т.г. было продано 176 билетов (загрузка 98%).