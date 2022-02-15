Запущен новый авиарейс Нур-Султан – Абу-Даби

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках совместного заявления Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Wizz Air Abu Dhabi открыт новый регулярный рейс между столицы Республики Казахстан и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

«Рейсы Wizz Air Abu Dhabi по маршруту Нур-Султан — Абу-Даби будут выполняться с частотой два раза в неделю - по понедельникам и пятницам, на воздушном судне А-321 при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и по опубликованному расписанию на сайты авиакомпаний. Стоимость билета в одну сторону начинается от 20 евро», - говорится в сообщении.