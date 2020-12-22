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    Запущен новогодний экспресс в Боровое

    22 Декабря 2020, 09:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях популяризации внутреннего туризма АО «Пассажирские перевозки» запускает новогодний экспресс к Деду Морозу на комфортабельных электропоездах в Щучинско-Боровскую курортную зону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на компанию.

    Во время новогодних и рождественских праздников скоростные электропоезда отправлением с вокзала «Нурлы жол» станут немного волшебными и будут удивлять своих пассажиров!

    Оформление в новогоднем стиле, праздничная музыка и удивительный почтовый ящик Санта Клауса для приема пожеланий от взрослых и детей. Данный проект реализуется совместно с ТОО «Бурабай Даму» и продлится до 15 февраля 2021 года.

    Программа однодневного тура от ТОО «Бурабай Даму» включает в себя посещение семейного парка развлечений «BurabayLand». Также у отдыхающих будет возможность ознакомиться с достопримечательностями курортной зоны Бурабай: визит-центр, зооуголок, мультимедийный интерактивный комплекс на поляне Абылай-хана, центр пантолечения «Бурабай», пешеходные и велосипедные дорожки с пунктами проката в прибрежной зоне озер Боровое и Щучье.

    Попасть в зимнюю сказку можно купив билеты на электропоезд «Нур-Султан-Кошетау» до ст.Боровое. Внутри красочно оформленного вагона установлен почтовый ящик для Санты, с помощью которого можно отправить письмо с новогодними пожеланиями.

    Национальный перевозчик желает пассажирам хорошего отдыха!

    Ежедневно с 15 декабря по 15 февраля

    Расписание поезда (Нур-Султан-Боровое)

    Станция

    Прибытие

    Стоянка

    Отправление

    Нур-Султан (Нурлы Жол)

    6:13

    Нур-Султан (старый вокзал)

    6:38

    12 мин.

    6:50

    Ак-Куль

    8:12

    3 мин.

    8:15

    Макинка

    9:10

    3 мин.

    9:13

    Курорт-Боровое

    9:47

    33 мин.

    10:20

    Расписание поезда (Боровое-Нур-Султан)

    Станция

    Прибытие

    Стоянка

    Отправление

    Курорт-Боровое

    19:06

    12 мин.

    19:18

    Макинка

    19:49

    3 мин.

    19:52

    Ак-Куль

    20:50

    4 мин.

    20:54

    Нур-Султан (старый вокзал)

    22:18

    20 мин.

    22:38

    Нур-Султан (Нурлы Жол)

    23:04

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Туризм Транспорт
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