Запущен новогодний экспресс в Боровое

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях популяризации внутреннего туризма АО «Пассажирские перевозки» запускает новогодний экспресс к Деду Морозу на комфортабельных электропоездах в Щучинско-Боровскую курортную зону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на компанию.
Во время новогодних и рождественских праздников скоростные электропоезда отправлением с вокзала «Нурлы жол» станут немного волшебными и будут удивлять своих пассажиров!
Оформление в новогоднем стиле, праздничная музыка и удивительный почтовый ящик Санта Клауса для приема пожеланий от взрослых и детей. Данный проект реализуется совместно с ТОО «Бурабай Даму» и продлится до 15 февраля 2021 года.
Программа однодневного тура от ТОО «Бурабай Даму» включает в себя посещение семейного парка развлечений «BurabayLand». Также у отдыхающих будет возможность ознакомиться с достопримечательностями курортной зоны Бурабай: визит-центр, зооуголок, мультимедийный интерактивный комплекс на поляне Абылай-хана, центр пантолечения «Бурабай», пешеходные и велосипедные дорожки с пунктами проката в прибрежной зоне озер Боровое и Щучье.
Попасть в зимнюю сказку можно купив билеты на электропоезд «Нур-Султан-Кошетау» до ст.Боровое. Внутри красочно оформленного вагона установлен почтовый ящик для Санты, с помощью которого можно отправить письмо с новогодними пожеланиями.
Национальный перевозчик желает пассажирам хорошего отдыха!
Ежедневно с 15 декабря по 15 февраля
Расписание поезда (Нур-Султан-Боровое)
Станция
Прибытие
Стоянка
Отправление
Нур-Султан (Нурлы Жол)
6:13
Нур-Султан (старый вокзал)
6:38
12 мин.
6:50
Ак-Куль
8:12
3 мин.
8:15
Макинка
9:10
3 мин.
9:13
Курорт-Боровое
9:47
33 мин.
10:20
Расписание поезда (Боровое-Нур-Султан)
Станция
Прибытие
Стоянка
Отправление
Курорт-Боровое
19:06
12 мин.
19:18
Макинка
19:49
3 мин.
19:52
Ак-Куль
20:50
4 мин.
20:54
Нур-Султан (старый вокзал)
22:18
20 мин.
22:38
Нур-Султан (Нурлы Жол)
23:04