Запущен международный авиарейс Туркестан - Бишкек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авиакомпанией «Fly Arystan» запущен новый международный рейс из культурной столицы тюркского мира по направлению в столицу Кыргызстана - город Бишкек. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Рейсы Туркестан – Бишкек будут выполняться с частотой два раза в неделю (по 1, 4 дням) на воздушном судне типа А-320.

Так, на первом рейсе от 31 мая т.г. между городами Туркестан и Бишкек средняя коммерческая загрузка составила свыше 60%. Таким образом, последовательно выполняется задача по соединению города Туркестана, как центра развития туризма на Великом Шелковом пути, с иностранными государствами.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.