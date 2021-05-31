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    Запущен международный авиарейс Туркестан - Бишкек

    31 Мая 2021, 16:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авиакомпанией «Fly Arystan» запущен новый международный рейс из культурной столицы тюркского мира по направлению в столицу Кыргызстана - город Бишкек. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Рейсы Туркестан – Бишкек будут выполняться с частотой два раза в неделю (по 1, 4 дням) на воздушном судне типа А-320.

    Так, на первом рейсе от 31 мая т.г. между городами Туркестан и Бишкек средняя коммерческая загрузка составила свыше 60%. Таким образом, последовательно выполняется задача по соединению города Туркестана, как центра развития туризма на Великом Шелковом пути, с иностранными государствами.

    Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Туркестанская область Транспорт Кыргызстан Тюркский мир
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