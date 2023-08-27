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    11:35, 27 Август 2023 | GMT +6

    Запущен курс по совершенствованию владения казахским языком для сотрудников УДП РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Занятия первого потока, куда вошли 200 человек, начнутся уже в сентябре. Об этом заявил Управляющий Делами Президента РК Айбек Дадебаев, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня хочу рассказать об инициативе, которая реализуется в системе УДП в рамках повышения конкурентоспособности и эффективности кадрового потенциала сотрудников наших подведомственных организаций. Это – курсы государственного языка.

    Обучение организует учебный центр УДП - Центр медицинских технологий и информационных систем (ЦМТИС). Помимо базового уровня, акцент в обучении сделан на деловом казахском языке.

    Чтобы подойти к вопросу более основательно, по системе «КазТест» был проверен уровень владения языком всех записавшихся на обучение. Участие в тестировании приняли более 700 человек из 22-х подведомственных организаций УДП. По результатам была выбрана наиболее подходящая программа обучения.


    Занятия первого потока, куда вошли 200 человек, начнутся уже в сентябре. Курс интенсивный: три занятия в неделю. Для удобства работников, обучение будет проходить не только в ЦМТИС, но и на базе предприятий.

    Надеюсь, полученные знания помогут нашим сотрудникам лучше коммуницировать друг с другом, качественнее выполнять свои должностные обязанности, профессионально расти и развиваться», - сообщил Айбек Дадебаев.


    Теги:
    Казахский язык Другие государственные органы УДП
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