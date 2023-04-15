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    Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан

    15 Апреля 2023, 16:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для допроса руководства компании ArсelorMittal в органы Люксембурга обратились казахстанские прокуроры. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Запрос в Люксембург связан с расследованием чрезвычайных происшествий на шахтах «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области. Казахстанские прокуроры хотят получить ответы от руководства ArсelorMittal, какие меры предпринимаются по предотвращению аварий, усилению мер безопасности и сохранению жизней рабочих», - сообщил официальный представитель надзорного органа Дархан Дуйсенбай.

    Отметим, что компания ArcelorMittal зарегистрирована в Люксембурге и является второй по размерам металлургической компанией в мире.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура АрселорМиттал
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