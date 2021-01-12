Запрос на участие молодежи в политической жизни воплощен в 30%-ной квоте в Парламент – политолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На фоне пандемии более 63 % избирателей отдали свои голоса на выборах. По мнению политолога Жанар Тулиндиновой, это показатель того, что со стороны электората есть оценка политического процесса, как достаточно эффективного и способного заинтересовать электрорат. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошедшие выборы следует рассматривать, как один из этапов стартовавшего в прошлом году транзита власти, который ярко выделил запрос в казахстанском обществе. Мы видим, что год подготовки к выборам, был использован плодотворно. Если говорить о запросе со стороны молодежных движений, запрос на участие молодежи в политической жизни было воплощено предоставлением 30% квоты. Этот запрос также включает расширение женского гендера в Парламенте. Задолго как состоялись выборы, стоял вопрос о том, обновится ли состав Парламента. Обновление происходит не только на уровне партийных брендов, но и на уровне новых лиц. Правящей партии удалось провести задолго до выборов внутрипартийный отбор. Лидеры общественных мнений, блогеры, публичные эксперты, вошедшие в партийные списки, отвечают этому запросу», - пояснила политолог.

На фоне пандемии и ужесточения эпидемиологических мер в Казахстане явка составила более 63 %. По мнению Жанар Тулиндиновой, это показатель того, что со стороны электората есть оценка политического процесса, как достаточно эффективного и способного заинтересовать электрорат.

«Был риск протестного голосования. Экономический локдаун, пандемия, выявившиеся проблемы в социальной сфере – все это усиливало риски политического кризиса. Но его удалось распределить. Как показали выборы, кандидаты от партий на уровне маслихатов позволили усилить узнаваемость партийных брендов. Акция «от двери к двери», агитационный поезд партии «ADAL» позволило повысить узнаваемость партийных брендов», - добавила политолог Жанар Тулиндинова.