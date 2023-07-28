Запретят ли включение учителей в состав избирательных комиссий в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра-министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова ответила на вопрос мажилисменов об ограничении участия учителей в выборах и исключении их из состава избирательных комиссий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр отметила, что в соответствии с подпунктом 1) статьи 6 Закона РК «О статусе педагога» не допускается привлечение педагога к видам работ, не связанных с профессиональными обязанностями, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 10 Закона «О выборах в Республике Казахстан» члены избирательных комиссий избираются соответствующими маслихатами на основании предложений политических партий либо иных общественных объединений.

«При этом лица, представляемые в состав избирательной комиссии, прилагают заявления о согласии на участие в ее работе. Таким образом, участие педагогов в избирательных комиссиях является добровольным. В целом работа по поднятым вами вопросам продолжается и находится на постоянном контроле правительства», - говорится в ответе Тамары Дуйсеновой