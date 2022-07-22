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    Запретят ли проведение тоев в Казахстане из-за роста заболеваемости КВИ

    22 Июля 2022, 15:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане обсуждают возможный вариант введения ограничений при увеличении заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила на брифинге в СЦК руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения РК Роза Кожапова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Она также ответила на вопрос, будет ли вводиться запрет на проведение тоев и других массовых мероприятий.

    «В «желтой» зоне введение таких ограничений не предусмотрено на сегодня, но в случае перехода в «красную» зону предполагается введение ограничений в два этапа. Но данные мероприятия мы на сегодня обсуждаем с палатой «Атамекен», - сказала Роза Кожапова, отвечая на вопросы журналистов.

    Спикер добавила, что все решения будут приниматься после согласования на межведомственной комиссии.

    «На сегодня в «желтой» зоне введение ограничений на проведение свадеб и других мероприятий не предусмотрено», - пояснила Роза Кожапова.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане заболеваемость коронавирусом выросла в 3,2 раза. За последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, заболеваемость выросла с 2558 до 8156 случаев. За последние сутки зарегистрировано 2490 случаев КВИ+ и 15 случаев КВИ-, из них у 80% заболевших со дня последней вакцинации или ревакцинации прошло более 6 месяцев. Нур-Султан с 21 июля находится в «желтой» зоне, остальные регионы – в «зеленой» зоне.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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