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    Запретят ли казахстанцам переезжать в Астану

    29 Августа 2023, 15:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане готовят поправки в законодательство, которые позволят регулировать поток миграции в Астану. Такое решение поддержала заместитель Премьер-Министра – министр труда РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По ее мнению, на данный момент это правильное решение, потому что социальная инфраструктура столицы, в том числе школы, поликлиники, не готова. Увеличивать количество населения можно будет, когда в городе будут возможности для этого.

    «На сегодняшний день, с учетом общей инфраструктуры, я считаю это решение правильным. К примеру, в одном доме могут жить по 5-6 семей, это плохая социальная ситуация. Нужно думать о том, смогут ли столичные поликлиники, школы принять такое количество граждан», - сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах заседания Правительства РК.

    Она отметила, что ограничения не будут касаться приезжающих на учебу, на работу в том случае, если вуз и работодатели будут обеспечивать их условиями проживания. Также ограничений не будет для тех, кто приехал краткосрочно отдохнуть, получить лечение.

    Ранее в СМИ сообщалось, что ведутся обсуждения по внесению поправок в законодательства в части миграционного потока в столицу. Об этом заявил глава Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев.

    В июле текущего года Президент Касым-Жомарт Токаев отмечал, что ежегодно в Астану прибывают 50-60 тысяч человек. Ежедневно столицу посещают 150 тысяч человек из разных регионов, в том числе из-за границы. Все это оказывает существенную нагрузку на инженерную и социальную инфраструктуру города.

    «Нужны действенные шаги, чтобы взять ситуацию под контроль и урегулировать миграционные процессы. Львиную долю приезжающих в столицу людей составляют трудовые мигранты, особенно из близлежащих регионов. В связи с этим в данной сфере следует ужесточить регулирование и контроль», - поручил Президент.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Астана мигранты
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