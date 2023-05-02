Запреты vs альтернативы: борцы с курением разделились на два лагеря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В последнее время во многих странах мира набирает популярность политика снижения вреда от курения, а не жесткие запреты, которые не только не учитывают интересы и права взрослых курильщиков, но и все менее эффективны, передает «Казинформ».

Недавно Швеция объявила, что в ближайшие месяцы станет страной, «свободной от табачного дыма», достигнув порога всего в 5% курящих. Минздрав Великобритании представил новый план борьбы с курением, который должен помочь достичь этих же 5% через несколько лет. В обоих случаях ставка сделана не только на запреты, а на дополнение их снижением вреда, поддержку менее вредных бездымных изделий и помощь курильщикам в отказе от самой вредной формы потребления никотина – сигарет.

Показательно, что не только страны ЕС придерживаются принципов концепции снижения вреда, но и страны СНГ все чаще обращают на них внимание. На экспертном обсуждении в ТАСС на тему «Внедрение риск-ориентированного подхода в России при коррекции образа жизни: современная профилактика, терапия и доступность лечения при коррекции образа жизни» российские учёные высказались в пользу применения риск-ориентированного подхода.

На мероприятии эксперты говорили о необходимости повышения качества жизни граждан и профилактики заболеваний через изменение подхода к управлению рисками здоровья - переходу от запретов к диалогу с пациентом и формированию новых подходов.

«Антитабачная кампания не должна сводиться к борьбе с теми, кто курит. Она должна сводиться к теме уменьшения потребления табака. И если мы мишенью этой кампании делаем просто курильщиков, то они будут просто прятаться. Они не будут доверять государству. И мы должны максимально помогать. Второй проблемой является высокий уровень смертности трудоспособного мужского населения. Они не идут к врачу, не обращают внимание на высокие факторы риска и свое состояние. Необходимо обратить пристальное внимание на эту проблему», - считает доктор медицинских наук, заслуженный врач Республики Татарстан Айрат Фаррахов.

Директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Александр Розанов отметил, что высока необходимость комплексных мер по профилактике здорового образа жизни, которые затрагивают все поколения. Нужно сделать так, чтобы всем участникам процесса это было выгодно с точки зрения здоровья.

«Это должно быть выгодно и государству, потому как все, о чем мы говорим, упоминая здоровый образ жизни - питание, физическая нагрузка, борьба с курением и алкогольной зависимостью - это и экономические аспекты. Наша ассоциация объединяет, скажем так, медиков - реалистов. Мы придерживаемся системного подхода, ищем примеры подобного подхода в богатом мировом опыте, и полагаем, что модификация рисков предполагает применение исключительно научно обоснованных, но не догматичных, а достаточно гибких методов воздействия на пациента», - сказал Александр Розанов.

Эксперты высказали мнение, что нужно добиваться снижения вреда для курильщиков, а не «запрещать» самих курильщиков. Ведь запретительные меры – это, по сути, лишение взрослого человека права выбора. С курильщиками нужно работать, информируя их о возможностях снижения вреда для их собственного здоровья и для окружающих. У них должен быть информированный выбор, а также мотивация переходить на бездымные альтернативы, если они не хотят бросать курить.

О необходимости снижения вреда для курильщиков, которое может минимизировать риски развития неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной смертности в Казахстане, говорят и казахстанские эксперты из Национальной ассоциации снижения вреда «Денсаулык».

«По утверждению ВОЗ, здоровье человека на 8-10% зависит от работы национальной системы здравоохранения, но более 50% ответственности лежит на самом человеке и его образе жизни. Отказ от курения даже в пожилом возрасте значительно снижает риск смерти. Но что делать тем, кто в силу психологической зависимости не может бросить курить? Концепция снижения вреда является одним из современных методов решения, которая рекомендует при отказе от курения переход на альтернативу с меньшим риском для здоровья. В результате чего сокращается воздействие вредных веществ на организм курильщика, что приводит к постепенному отказу от курения», - пояснил Гинтаутас-Юозас Кентра, врач и заместитель председателя ОЮЛ «Национальная ассоциация Денсаулык».

Доктор Кентра подчёркивает, что ученые и медики едины в том, что полный отказ от курения – это золотой стандарт. Никотин вызывает физическую и психологическую зависимость, с которой трудно справиться и из-за которой люди продолжают курить. В случае невозможности отказа от курения выходом становится использование менее вредных бездымных альтернатив, нежели продолжение курения сигарет.



